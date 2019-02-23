مفاجأة من مُعجبات لعابد فهد في عيد ميلاده.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى الفنان السوري عابد فهد تهاني محبيه بمناسبة عيد ميلاده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي لم يكتف فيه فتاتان من الفانز بمجرد التهنئة.

«نايا»، و«راما» جهزتا قالب كيك أنيق يحمل صورة للفنان السوري، واحتفلتا مع الأخير بعيد ميلاده، حيث نشر عابد الذي اكمل عامه الـ55، صوراً تجمعه بهما من أجواء الحفل، وشكرهما على هذه المفاجأة بتعليق كتب فيه: «شكرا من القلب لنايا وراما على هالمفاجأة الحلوة ..شكرا لكل شخص بعتلي معايدة».

من ناحية أخرى، يشارك عابد فهد في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «دقيقة صمت» أمام ستيفاني صليبا، فايز قزق، خالد القيش، أندريه سكاف، وغيرهم، والعمل من سيناريو سامي رضوان، وإخراج شوقي الماجري، ومن المنتظر أن يُعرض له في نفس الشهر، مسلسل «عندما تشيخ الذئاب» المأخوذ عن رواية للكاتب الأردني الراحل جمال ناجي، ومن إخراج عامر فهد، ويشارك عابد في بطولته، سلوم حداد، إضافة إلى سمر سامي وأيمن رضا وفادي صبيح وديما حايك ومحمد حداقي وهيا مرعشلي وغيرهم.