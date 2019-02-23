سلاف فواخرجي في زيارة ليحيى الفخراني بالكواليس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
زارت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، النجم المصري يحيى الفخراني في «بروفات» مسرحية «الملك لير»، وذلك على هامش زيارتها الحالية لمصر.
سلاف نشرت صوراً مع فريق عمل المسرحية، معلقة عليها: «من زيارتي لبروفا مسرحية الملك لير مع الملك يحيى الفخراني»، وعلى لقطة خاصة جمعتها بالنجم المصري، كتبت سلاف معلقة: «ضحكة الأطفال وقلب الشباب واخلاق النبلاء».
يذكر أن مسرحية «الملك لير» من إنتاج كايرو شو، وإخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى، ويشارك يحيى الفخراني في بطولتها أمام رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، محمد فراج، ياسمين رئيس، أحمد عزمي، وغيرهم.
من ناحية أخرى، تنافس سلاف فواخرجي في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسل «ناس من ورق»، وهو من تأليف أسامة كوكش، إخراج وائل رمضان، ويشارك سلاف في بطولته، دريم لحام، سلمى المصري، ديمة قندلفت، صباح الجزائري، صفاء سلطان، وغيرهم.
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