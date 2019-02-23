دنيا سمير غانم تبدأ تصوير «من أول نظرة»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تواصل النجمة المصرية دنيا سمير غانم، تصوير عدد من مشاهدها مسلسلها الرمضانى الجديد، والذي يحمل اسم “من أول نظرة”، والمقرر عرضه فى موسم رمضان القادم 2019 داخل مسرح قصر النيل بوسط البلد.
وتضمن تصوير المشاهد، تصوير مسرحية ضمن أحداث العمل وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان محمد سلام وشيماء سيف للمخرج خالد الحلفاوى.
وكان صناع العمل قد استقروا على الاسم النهائى وهو يحمل عنوان “من أول نظرة” للمخرج خالد الحلفاوى، ويعد الفنان محمد سلام بطل أول 10 حلقات للمسلسل بجانب دنيا سمير غانم خلال الأحداث.
وتعود دنيا سمير غانم إلى الدراما الرمضانية فى 2019 بعدما غابت العام الماضى، حيث قدمت 3 مسلسلات متتالية من بطولتها بدأتها بـ”لهفة” إخراج معتز التونى عام 2015، و”نيللى وشريهان” إخراج أحمد الجندى عام 2016، و”فى اللالا لاند” عام 2017.
وعلى جانب أخر، شاركت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت في الصورة بلوك جديد، حيث غيرت لون شعرها للأشقر الفاتح، بينما غيرت قصته أيضا، لتبدو أصغر عمرا وعلقت قائلة: «قصة شعر جديد ايه رايكم».
جمهور الفنانة دنيا سمير غانم غازلها من خلال عدد كبير من التعليقات، وعبر الفانز عن إعجابهم بقصة شعرها الجديدة، قائلين إنها تناسب وجهها.
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