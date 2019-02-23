يسرا تشارك في رمضان بـ«بيت العيلة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة المصرية يسرا، لتصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد، والذي يخمل اسم “بيت العيلة” خلال أيام قليلة بعد انتهاء الجهة المنتجة من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في المسلسل.

وكانت الشركة المنتجة قد تعاقدت بشكل رسمى الفنان خالد الصاوى على المشاركة أمام الفنانة يسرا في المسلسل، فيما يجرى المخرج ترشيح باقى الفنانين لسرعة البدء في تصويره.

ومن جانبها تحاول الشركة المنتجة أن توفر كل المتطلبات للمسلسل، وذلك لسرعة بدء تصويره نظرا لأن العمل سيتم تصويره في شهرين ونصف فقط لعرضه في الموسم الرمضانى القادم 2019، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وكان آخر أعمال يسرا مسلسل “لدينا أقوال أخرى” وهو من بطولة شيرين رضا​، ​نجلاء بدر​، ​أحمد حاتم​، نهى عابدين، ​محمد شاهين​، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمي، وهدى المفتي، تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وإبراهيم محسن وإخراج محمد على.