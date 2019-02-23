لأول مرة.. سمية الخشاب وزوجها في زيارة لـ«مسرح مصر».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حضرت الفنانة المصرية سمية الخشاب أحد العروض المسرحية لفريق «مسرح مصر»، وكان برفقتها زوجها الفنان أحمد سعد.

الفنان أشرف عبدالباقي نشر صور للثنائي معه عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، والتقطت سمية الصور مع عدد من النجوم ومن بينهم كريم عفيفي، أوس أوس، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، محمد أنور، وسليمان عيد.

سمية لفتت الأنظار إليها من خلال ملابس كاجوال بسيطة، بينما تخلت الفنانة عن الماكياج لتبدو بوجه خالي من أي رتوش.

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ويعرض الفنان أشرف عبدالباقي حاليا مع فريق مسرح مصر الحلقات المتبقية من الموسم الرابع، ولم يعلن الفنان عن أي تفاصيل جديدة حول أي موسم جديد.

وانتشرت عدد من الأقاويل في الفترة الأخيرة عن وجود خلافات بين سمية وبين سعد، ولكن نفت الفنانة هذه الأخبار وأكدت على قوة علاقتهما.

سمية الخشاب تدخل في عمل درامي جديد بعنوان «بنت القبائل»، مع المخرج حسني صالح، ولم يتم الإعلان إن كان سيلحق بالسباق الرمضاني أم لا، ويشارك ببطولته عمرو عبدالجليل ومحمود عبدالمغني، ومن المقرر أنيتم تصويره في الريف.