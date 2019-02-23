إيمي سالم تحتفل بعيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية إيمي سالم بعيد ميلادها بصحبة عدد من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه.

الإعلامية بوسي شلبي نشرت عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، صور من عيد ميلاد إيمي، ووجهت لها التهنئة قائلة: «كل سنة وأنتي طيبة يا إيمي»، وأهداها الأصدقاء بقالب كبير من التورتة.

كما حضر الحفل الفنان أحمد رزق ومحمد عبدالمنصف، وزوجته الفنانة لقاء الخميسي، وعكست اللقطات قوة العلاقة بين إيمي وأصدقائها.

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كما هنأت سمر يسري إيمي بمناسبة عيد ميلادها، وكتبت: « عيد ميلاد سعيد يا أكثر شخص مدهش ومضحك أعرفه، عيد ميلاد سعيد يا حياتي. أحبك».

يذكر أن الفنانة إيمي سالم تشارك في فيلم “زنزانة 7”، أمام نضال الشافعي، إيهاب فهمي، أحمد زاهر، منة فضالي، وريم البارودي. وهو عمل من إخراج إبرام نشأت.

إيمي سالم من مواليد فبراير عام 1982، شاركت في عدة أعمال فنية صغيرة، ومن أهم أدوارها في فيلم «أحلام عمرنا»، كما شاركت بدورين في فيلم «ما تيجي نرقص، كامل الأوصاف»، متزوجة من اللبناني غسان المولى ولديها من 3 أبناء.

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