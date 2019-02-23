نيرمين الفقي تُشعل مواقع التواصل بمشهد غنائي استعراضي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

استطاعت الفنانة المصرية نيرمين الفقي أن تعبر ببراعة عن المشاعر المتناقضة التي تنتاب المرأة المطلقة عندما تعلم بزواج طليقها الذي مازالت تكن له المشاعر.

نيرمين تألقت في الحلقة الماضية من الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، حيث قدمت مشهد غنائي مع الفنان سيد رجب ببراعة حازت على إعجاب الجمهور، وكانت أغنية «أنا اللي ببيع ياسمين».

الفنانة المصرية استطاعت أن تمزج خلال عدة مشاهد بين مشاعر الحزن والكبرياء التي تشعر بها المرأة المجروحة، فظلت متماسكة عندما ذهبت بنفسها لحضور زفاف طليقها، ولكنها انهارت بمجرد خروجها من الحفل وبكت بشدة.

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المشهد خرج بصورة طبيعية من نيرمين التي حصدت التعليقات من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وتغزل الجمهور في أدائها الغنائي والتمثيلي الرائع، وكانت الفنانة بطلة الحلقة دون منازع.

نيرمين تجسد خلال العمل شخصية «عبير» كانت متزوجة من «جابر» الذي يجسد دوره الفنان مدحت صالح، وتسببت الخلافات بينهما في طلاقهما بداية الجزء الثاني.

المسلسل بطولة سيد رجب، سوسن بدر، محمد عادل، مدحت صالح، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، محمود حجازي.