دينا تلفت الأنظار بوشم جديد.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شاركت الفنانة والراقصة المصرية دينا جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».
دينا ظهرت في الصور وهي ترتدي جاكيت شتوي قصير يعلو ركبتيها، وكان هناك وشم جديد يغطي ساقها، ولم تكشف الفنانة عن تفسير هذا الوشم.
جمهور الفنانة المصرية أمطرها بعدد كبير من التعليقات، وسألها عن تفسير الحروف التي تكتبها على ساقها، كما انتقدها البعض عبر حسابها الخاص.
دينا تتغيب عن الموسم الرمضاني المقبل، وقالت إن ذلك بسبب قلة الأعمال الفنية التي يتم عرضها على في الشهر الكريم، بينما عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل «نسر الصعيد»، مع الفنان محمد رمضان ووفاء عامر ودرة.
الراقصة المصرية كان آخر أعمالها الجزء الثاني من مسلسل «الأب الروحي»، والذي شارك به عدد من الفنانين ومن بينهم أحمد عبدالعزيز، سوسنن بدر، ومحمد عادل، وراندا البحيري وسيمون.
دينا صرحت من قبل أنها تتمنى أن يتم تقديم الجزء الثاني من برنامج «الراقصة»، بشكل جيد حتى يحقق نجاحا كبيرا، مشيرة إلى أنها تنتظر أن يكون هناك رعاة.
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