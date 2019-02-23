شاهد زوج أنغام الجديد مع زوجته الأولى وأولاده.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشرت خلال ساعات أخبار زواج الفنانة المصرية أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي عمل معها في ألبومها الأخير «حالة خاصة جدا».

الموزع الموسيقي سبق له الزواج من قبل، حيث أنه مرتبط بياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، زوج الفنانة السورية أصالة صديقة أنغام، ولديه منها أولاد، ورفعت ياسمين دعوى طلاق بعد علمها بزواجه من أنغام.

رواد مواقع التواصل نشروا صور لهما معا، وخاصة بعد تداول أخبار عن تأثرها سلبا بخبر زواجه من أنغام، والذي ذكر عدد من المقربين من أنغام أنه تم منذ أسابيع.

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الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، تعاون مع أنغام في ألبومها الأخير «حالة خاصة جداً»، حيث وزع لها 6 أغان في هذا الألبوم، والمقرر طرحه بعد يومين وبالتحديد يوم 21 فبراير الحالي.

وفارق العمر بين أنغام، وزوجها يصل إلى 11 عامًا إذ أنها من مواليد 1972 أي تبلغ من العمر 47 عاما، أما هو من مواليد 1983 أي يبلغ من العمر 36 عامًا.

يذكر أن أنغام تزوجت للمرة الأولى من المخرج ومهندس الصوت مجدي عارف، بعد قصة حب كبيرة، وانجبت منه ابنها الأكبر عمر، ولكنها انفصلت عنه، وتزوجت للمرة الثانية 2004، من الموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي، وأنجبت منه ابنها الثاني، عبدالرحمن، وبعد انفصالها عنه تزوجت من الفنان أحمد عز سرًا في عام 2011، وانفصلت في 8 يناير 2012.