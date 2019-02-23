شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب ينتهيان من أخطر مشاهد "لمس أكتاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

صور النجم فتحى عبد الوهاب عدة مشاهد مشتركة مع النجم ياسر جلال داخل قصر فى منطقة المنيل، ضمن أحداث مسلسل "لمس أكتاف"، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، وتعد المشاهد التى صورت أخطر المشاهد فى أحداث المسلسل، حيث صور المخرج حسين المنباوى 5 مشاهد أسفل بدروم القصر تضمنت ضرب رصاص وأكشن وهروب ومطاردات.

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ويكثف مخرج العمل حسين المنباوى التصوير خلال الفترة المقبل، من أجل الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى، خاصة أن المسلسل يتضمن مشاهد أكشن تحتاج لتحضيرات كبيرة ، وتقنية عالية فى تصويرها ، فضلا عن أن العمل بدء تصويره فى وقت متأخر.

والمسلسل من تأليف هانى سرحان، ومن إخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار الإثارة والتشويق، ويتضمن حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل للحياة العملية بطرق أخرى .

"لمس أكتاف" يعد البطولة الثالثة فى الدراما التليفزيونية ، ويشارك فى بطولته النجوم فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، ايمان العاصى، هبة عبد الغنى، محمد عز، سمر مرسى، وبطل العالم السابق كرم جابر.