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شكرا لقرائتكم خبر عن فوضى وزحام فى حفل عمرو دياب تتسبب فى تأجيله.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد فوضوى، تسبب زحام الجمهور لدخول حفل الفنان عمرو دياب فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن الموعد المحدد له أمس، لحضور أطفال لم تتعدى أعمارهم 15 عاما يحملون تذاكر من فئة VIP، مما أثار الريبة لدى المنظمين.
وانتشرت صور عبر السوشيال ميديا، لتزاحم الجمهور، أمام أبواب المكان وحالة الفوضى والزحام.
ويأتى ذلك رغم الاستعدادات والتجهيزات الحفل التى استمرت لأيام طويلة لتحضير أرض ملعب جامعة العلوم والتكنولوجيا لإحياء الحفل.
بوست متداول عن حفل عمرو دياب
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