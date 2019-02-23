إحداها في طفولتها وأخرى نادرة لابنائها.. 40 صورة ترصد حياة حلا شيحة في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحتفل الفنانة حلا شيحة بعيد ميلادها الـ40، اليوم، إذ ولدت في 23 فبراير 1979.

وهي ولدت لام لبنانية وأب مصري، بدأت حياتها الفنية في مسلسل نسر الشرق، لكن ما قدمها للجمهور المصري هو دور منار مختار العزيزي في مسلسل "الرجل الآخر" مع الفنان الراحل نور الشريف، وحقق فيلم "السلم والثعبان" نقلة كبيرة لها، وجاء بعدها فيلم اللمبي ليثبت أقدامها كإحدى نجمات السينما.

وبعد فيلم أريد خلعا 2005، ارتدت الحجاب وقدمت به فيلم كامل الأوصاف أمام المطرب الراحل عامر منيب، وتزوجت من المطرب هاني عادل ثم انفصلت عنه.

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واعتزلت الفن تمام وتزوجت من رجل كندي الجنسية يوسف هاريسون، وأنجبت منه، واختفت تماما وارتدت الخمار ثم النقاب.

قبل أن تقرر في نهاية العام الماضي، خلع الحجاب والعودة للساحة الفنية، وتصور دورها حاليا في مسلسل زلزال أمام محمد رمضان.

ونرصد لكم 25 من حياة حلا شيحة.