سميرة سعيد مهنئة أنغام: "أنتِ حالة خاصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: قدمت المطربة المغربية سميرة سعيد التهنئة للفنانة أنغام، بمناسبة إصدار ألبوم "حالة خاصة جدا". ونشرت سعيد عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لبوستر ألبوم أنغام، وكتبت: "مبروك نغومة.. كالعادة أنتِ بفنك متفرّدة.. وكعنوان أغنيتك أنتِ في حياتنا: (حالة خاصة جدا)". وكانت أنغام قد أصدرت ألبومها، الذي ضم 14 أغنية، عبر قناة روتان على موقع يوتيوب، أول أمس الأربعاء.

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