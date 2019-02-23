بـ "علم مصر".. بسمة وهبة تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الإعلامية بسمة وهبة صورًا عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام أثناء احتفالها بعيد ميلاد زوجها. واحتفلت بسمة بعيد ميلاد زوجها بتورتة مكتوب عليها اسم "علاء" وزينتها بعلم مصر. يُذكر أن بسمة متزوجة من البرلماني علاء عابد الذي يشغل منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن.

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