الموت يفجع زوج عبير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الدكتور أيمن البياع زوج الفنانة عبير صبري، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام صورة ينعي بها شقيقته وفاء. وكتب أيمن البياع: "بمزيد من الحزن على الفراق لأختي وفاء أميرة الشهداء أم نضال التى لبت نداء ربها ليدخلها فسيح جناته ويلحقها بولدينا وزوجها و ولتنال وسام الاستحقاق لصبرها واحتسابها إلى جنة الخلد يا أم نضال والصبر لعائلة البياع في غزة والإمارات ومصر والأردن إنا لله وإنا اليه راجعون". يُذكر أن الفنانة عبير صبري احتفلت بعقد قرانها على الدكتور أيمن البياع الدكتور في القانون الدولي، في شهر يونيو الماضي وذلك في القنصلية المصرية بدبي.

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