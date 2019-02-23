محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر موقع الخليج 365، أمس، الجمعة، عددا من الأخبار الفنية، المتعلقة بتحية كاريوكا، و حقيقة امتلاك غادة عبد الرازق لجزيرة في اليونان، و أفلام لعبت "العمارة" البطولة في أحداثها، و طرح إلإعلان التشويقي لفيلم رأس السنة، وأزمة فيلم "اللعبة الأمريكاني"، وغيرها. وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| أزمة بين منتجة ومخرجة "اللعبة الأمريكاني" ومنة شلبي تعلق على تكريمها بمهرجان أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.