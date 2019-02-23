مي عز الدين بفستان زفاف وكريم فهمي مع دولفين.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد-بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين هؤلاء النجوم مي عز الدين، محمد رمضان، أحمد فهمي واَخرين.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بأحدث صورة من داخل منزله، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهر "رمضان" في الصورة بجانب دراجاته الفارهة، وعلق " لما تروح تلاقي ابنك راكن قدامك".

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة جديدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، ظهرت بشكل أنيق، مرتدية نظارة سوداء، لاقت الصورة إعجاب جمهورها.

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شذا حسون

نشرت المطربة شذا حسون صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وظهرت شذا بإطلالة جذابة، مرتدية فستان تايجر قصير.

أحمد فتحي

نشر الفنان أحمد فتحي صورة جمعته بالفنان يحيى الفخراني، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق "عن نظرتي، الملك لير عندما يكون التمثيل فن".

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي صورة مع كلبه، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق "مع مزمزا"، وحازت الصورة إعجاب متابعيه.

سعد الصغير

نشرت الفنان سعد الصغير صورة تجمعه بالفنانة مي عز الدين، عبر حسابه الشخصي بموقع"انستجرام"، وعلق "إيه العروسة اللي زي القمر دي، حبيبتي وأختي".

اَيتن عامر

شاركت الفنانة اَيتن عامر جمهورها بصورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، حازت الصورة إعجاب جمهورها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مي بشعر بني كيرلي، نالت الصورة إعجاب محبيها.

كريم فهمي

شارك الفنان كريم فهمي جمهوره بصورة مع دولفين، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، لأقت الصورة إعجاب جمهوره.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقعِ" انستجرام"، ظهرت لاميتا بإطلالة كلاسيكية جذابة، نالت الصورة إعجاب جمهورها.