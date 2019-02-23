كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 فبراير 2019 01:34 صباحاً - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا أخبارًا وصورة تُظهر بطن بريانكا شوبرا Priyanka Chopra المنتفخ، فظنّ البعض أنها حامل، إلا أنّ والدتها نفت تلك الأخبار.



وكانت عدسات المصورين قد تركزت على بريانكا التي تزوجت من النجم الأمريكي نيك جوناس Nick Jonas خلال مشاركتها في حدث يتعلق بالموضة، أقيم على هامش أسبوع الموضة في نيويورك مؤخرًا. تابعوا ايضاً: صور وفيديو..بريانكا شوبرا ونيك جوناس يحتفلان بزفافهما من جديد مع العائلة



وحازت شوبرا في ظهورها العلني الجديد، على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من المعتاد هذه المرة، ويرجع السبب إلى ذلك الانتفاخ الصغير في بطنها، إلى جانب تغيّر ملحوظ لاحق في وجهها، وهو ما استدعى إثارة الشكوك حول حملها.



وجاءت مزاعم الحمل بالمقارنة ببطنها المسطّح حتى بضعة أشهر قليلة، كما أنّ اطلالتها بدت مختلفة هذه المرة عن اطلالتها السابقة، حيث كانت تخفي الجزء الأكبر من جسدها، كما بدت وكأنها أكثر اتّساعًا بالمقارنة باطلالاتها السابقة. تابعوا ايضاً: فيديو.. بريانكا شوبرا تدشن أول برامجها على يوتيوب



وقالت والدتها مادو شوبرا: "لقد كانت زاوية التصوير سيئة، الثوب كان لطيفًا، لكن يقع اللوم على زاوية الكاميرا، وعندما تكلمت مع بريانكا على الهاتف، أخبرتني أنها كانت متعبة."



يُذكر أن بريانكا كانت قد تحدثت في حوار أجرته أثناء حضورها للعرض الأول لفيلمها الجديد "Romantic It t’Isn " في لوس أنجلوس، عن الإنجاب والأمومة، وقالت إنّ الإنجاب أمر لا بدّ وأن يحدث في المستقبل، وأكدت أنها وزوجها يرغبان بالتأكيد في أن يصبحا والدَيْن في المستقبل. 6

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة تُظهر بطن بريانكا شوبرا المنتفخ ووالدتها تكشف حقيقة حملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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