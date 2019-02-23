شاهدوا قائمة مأدبة غداء الأمير محمد بن سلمان في الصين.. وما هو “الماتسوتاكي” الذي تناوله ولي العهد؟

كتب امير فتحي في السبت 23 فبراير 2019 12:53 صباحاً -

اشتملت مأدبة الغداء التي أقيمت على شرف ولي العهد اليوم خلال زيارته للصين على عدة أكلات شهيرة بالموروث الصيني وشرق آسيا.

وشهدت قائمة الطعام شوربة الدجاج التي شملت على ماتسوتاكي؛ الفطر المحبّب للغاية في المطبخ الصيني لنكهته المتميزة العطرية.. ومن الممكن أن يصل سعر ماتسوتاكي إلى 1000 دولار لكل كيلو جرام.

ويعد “الماتسوتاكي” أو فطر الصنوبر من أغلى أنواع الفطر في العالم؛ نظراً لقيمته الغذائية العالية وصعوبة الحصول عليه؛ حيث ينمو فطر الماتسوتاكي أسفل الأشجار، ويكون مخفياً تحت الأوراق المتساقطة، وله علاقة حيوية مع جذور أنواع محدّدة من الأشجار، كشجر الصنوبر الياباني الأحمر.

وارتبط وجود هذا الفطر مع هذا النوع بشكل كبير في اليابان، إلا أنه ينمو في مناطق أخرى تحت أنواع أخرى من أشجار الصنوبر والحور.

ويستخدم فطر الماتسوتاكي بشكلٍ كبير في الطبخ، حيث يعد المكوّن الأساسي لحساء الماتسوتاكي، وأرز الماتسوتاكي وغيرهما من الأطباق، ويتميّز برائحته القوية والشبيهة بالبهارات وطعمه المشابه لمزيج من القرفة والصنوبر، إلا أن الطعم قد يكون بنفس حدة وقوة الرائحة.

ويُباع الماتسوتاكي في الأسواق بأسعار باهظة، نظراً لصعوبة حصاده، وانتشار نوع من الديدان التي تهدد أشجار الصنوبر التي يكوّن هذا الفطر معها علاقات حيوية مهمة؛ ما أدى إلى انخفاض معدل إنتاج هذا الفطر.

وشملت القائمة أيضاً لمأدبة الغداء طبقاً يتكوّن من المأكولات البحرية مع البصل، إضافة إلى طبق يحوي لحم الضأن مع جانب من الفطر والخضراوات، فضلاً عن السمك المشوي المملح.

وأُضيف طبق للحلوى مع حلويات خفيفة أخرى ، وأُقيم الغداء في قاعة الشعب الكبرى وحضره وزراء ومسؤولون والوفد الإعلامي المرافق لولي العهد.

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