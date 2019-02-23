دراسة جديدة..خمنوا ما الذي يحصل عند تناول أغذية منتهية الصلاحية!

كتب امير فتحي في السبت 23 فبراير 2019 12:53 صباحاً -

كشفت دراسة علمية جديدة أن هناك أطعمة منتهية الصلاحية قد يكون أثرها ضعيفاً على صحة الإنسان، وتناولها لن يؤدي الى التسمم بل الى تغيير الحالة المزاجية للأسوأ او القيء والشعور بالغثيان بشكل مستمر أو الإغماء.

وأشارت الدراسة التي أن هناك حالات أخرى لا يمكن السيطرة عليها وقد يؤدى الطعام المنتهي الصلاحية إلى الوفاة في الحال بسبب التسمم.

ونصحت الدراسة بأنه يفضل شراء الأغذية المبردة ووضعها فوراً في المنزل لأن تنقلها في الشمس يجعلها تتعرض لظروف حرارية سيئة تسبب تسمماً غذائياً.