كتب امير فتحي في السبت 23 فبراير 2019 12:53 صباحاً -

شاركت عارضة الأزياء ميريام كلينك متابعيها مجموعة صور نشرتها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بطريقة جديدة حيث غيّرت لون شعرها إلى الأسود.

وما إن أعلنت ميريام كلينك إفلاسها منذ فترة، حتّى أصبحت تلجأ إلى كل ما هو مثير حول هذا الموضوع، فقررت أن ترتدي فستانا قصيرا جدا عليه صور “دولارات”. Advertisements ونسقت على الفستان “بوت” أحمر طويل ذات كعب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا ميريام كلينك تثير الجدل بفستان من دولارات مع لون شعر جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.