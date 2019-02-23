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شكرا لقرائتكم خبر عن 23 فبراير يوم مميز للفنانة هنا شيحة.. اعرف السبب؟.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة هنا شيحة، أن غدا 23 فبراير يوم مميز لعائلتها، حيث يوافق عيد زواج والديها وميلاد آختها حلا فى نفس التاريخ.
الفنانة هنا شيحة، نشرت صورا لعائلتها عبر السوشيال ميديا، وقالت :"غدا 23 فبراير يوم مميز جدا بالنسبة لعائلتنا، حيث عيد زواج أبى أحمد شيحة و أمى نادية زيتون، وعيد ميلاد أختى حلا شيحة".
حلا وهنا شيحة
وأضافت:"أحبك يا أبى ويا أمى، حب يفوق كل شىء لا نهاية له.. لقد صنعتم ما نحن عليه اليوم ونحن ممتنون لأنكم جعلتمونا نعيش معنا ، وتقديم الدعم لنا ".
هنا شيحة ووالدتها
وتابعت:"حلا أختى وروحى.. أتنمى لك عيد ميلاد سعيد .. تألقى مرة آخرى مثل القمر".
حلا شيحة
يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا شيحة ، فيلم "الديزل" بطولة الفنان محمد رمضان، وشارك كل من فتحى عبد الوهاب، ياسمين صبرى، محمد ثروت، شيماء سيف، تامر هجرس، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، إخراج كريم السبكى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى.
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