شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مارس.. مهرجان حكاوى يفتتح فعالياته بأوبريت "الليلة الكبيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح مهرجان حكاوى لفنون الأطفال، فعالياته الخميس 7 مارس المقبل على مسرح الهناجر، بالعرض المسرحى "الليلة الكبيرة" لفرقة مسرح القاهرة للعرائس .

الليلة الكبيرة هو أشهر أوبريت عرائس مصرى تم عرضه للمرة الأولى فى ستينات القرن الماضى وشكل جزءا كبيرا من الفلكلور المصرى بوصفه المولد، من كلمات صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوى، عرائس ناجى شاكر، ديكور مصطفى كامل، إخراج مسرحى صلاح السقا، وأخرجها للتليفزيون محمود بيومى فى مطلع الثمانينات، وتم عرض الأوبريت للمرة الأولى فى 1 مايو من عام 1961.

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المهرجان تأسس عام 2011، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة بقطاع الإنتاج الثقافى وصندوق التنمية الثقافية، ووزارة السياحة المصرية ممثلة بهيئة تنشيط السياحة، ومنظمة اليونيسكو مكتب القاهرة، والمجلس الثقافى البريطانى، والمعهد الفرنسى ومعهد جوته، والسفارات الأميركية، والألمانية، والهولندية فى القاهرة، وتستهدف عروض المهرجان الأطفال بداية من سن 4 سنوات من مختلف الفئات، من أجل تعليمهم والترفيه عنهم من خلال الفنون والثقافة والتواصل المباشر بين الطفل والفرق المسرحية؛ مما ينمى روح الإبداع لديه واكتشاف الذات.