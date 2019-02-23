شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى "الزوجة 18" أمام حسن الرداد.. وتقلب حياته رأسا على عقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان حسن الرداد ضمن أحداث مسلسل "الزوجة 18" المقرر عرضه فى الماراثون الرمضانى المقبل، دور صاحب شركة أزياء ومصمم ملابس متميز، "مزواج" يدخل فى العديد من العلاقات الغرامية وتتعدد زيجاته حتى أن معظمها لا تستمر إلا لساعات معدودة، وأحيانا ينسى أنه تزوج إحداهن، حتى تأتى الزوجة رقم 18 وتجسدها الفنانة ناهد السباعى لتقلب حياته رأسا على عقب، ويبدأ فى تغيير سلوكه من أجل الفوز بقلبها.

ويعرض لناهد السباعى حاليا فيلم "عمارة الإيموبيليا" بدور العرض السينمائى، ويدور حول العمارة الأشهر فى وسط البلد، وكانت السكن المفضل لمشاهير المجتمع من سياسيين وفنانين ورياضيين فى الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضى، وهى ضمن ممتلكات المليونير المصرى القديم أحمد باشا عبود أغنى أغنياء مصر فى ذلك الوقت، ومن أشهر سكانها أيضاً نجيب الريحانى ومحمد فوزى وأنور وجدى وليلى مراد ومحمود المليجى ومحمد عبد الوهاب وماجدة الصباحى وفكرى أباظة ومكتب عبد الحليم حافظ ومكتب أم كلثوم ومكتب‏‏ أفلام‏ ‏ماجدة والفنانة كاميليا والملحن كمال الطويل والمخرج محمود ذو الفقار والمخرج الكبير هنرى بركات وأسمهان وآسيا داغر وتوفيق الحكيم.

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"الزوجة 18"، بطولة سلوى خطاب، ومحمود البزاوى، وشيماء سيف، وهيدى كرم، ومحمود الليثى، إيناس كامل، آية سماحة، كوكى، ومن تأليف محمد أبو السعد، وخالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وإشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إنتاج ممدوح شاهين، وإخراج مصطفى فكرى.