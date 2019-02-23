"الإسكندرية السينمائى" يحتفل بمرور مائة عام على ثورة 1919

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، الذى تقام دورته الخامسة والثلاثين خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة، بمرور مائة عام على ثورة 1919.
وتتضمن الاحتفالات إنتاج فيلم عن الثورة وزعيمها سعد زغلول، وكذلك عرض فيلم "عودة سعد زغلول" للسينمائى السكندرى محمد بيومى، والذى يتناول ثورة ١٩١٩، وأيضا أفلام المخرج حسن الإمام التى تتضمن ثورة الشعب المصرى ضد الاحتلال البريطانى تأييدا لزعماء الثورة.
كما يصدر المهرجان كتابا عن الثورة والسينما يقوم بتأليفه الكاتب والمخرج السينمائى د.عصام الشماع، وتقام ندوة حول السينما وثورة 1919 يديرها مؤلف الكتاب بحضور عدد من نقاد وكتاب ومخرجى السينما المصرية.
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