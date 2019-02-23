الارشيف / فن ومشاهير

صور.. مدحت صالح يحيى حفل تخرج دفعة 2018 لتجارة عين شمس بالتجمع الخامس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/14
  • 2/14
  • 3/14
  • 4/14
  • 5/14
  • 6/14
  • 7/14
  • 8/14
  • 9/14
  • 10/14
  • 11/14
  • 12/14
  • 13/14
  • 14/14

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مدحت صالح يحيى حفل تخرج دفعة 2018 لتجارة عين شمس بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب مدحت صالح واحدة من أقوى حفلاته لهذا العام بمناسبة تخرج دفعة 2018 لكلية تجارة جامعة عين شمس، وذلك داخل مسرح المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الآلاف من الطلاب.

وبدأ الحفل بتكريم دفعه 2018 من الطلاب ومراسم التخرج والاحتفال، ووصل صالح إلى مقر الحفل وصعد إلى المسرح على أغنية "زى ماهيا حبها"، وبعد ذلك قام بغناء العديد من أشهر أغانيه وسط أجواء من الفرح والرقص بين الطلاب والتقاط الصور.

وفى نهاية الحفل قام عميد الكلية بالصعود على مسرح الحفل لتكريم النجم مدحت صالح، وسط تصفيق وصيحات الطلاب.

 

4880ae5e-ac7e-435e-ad88-4ae39253041c


 

08c6a908-4e4a-4ec7-97a0-11acec520f94
 

 

43daafcb-f021-4cd0-b3e5-abab61d17015
 

 

45c76475-e4a4-4c2f-8e1b-d7dfd0fd8593
 

 

Advertisements
46b4a3a0-2604-4780-b7e7-699726c68d1a
 

 

99ea9fbc-0536-4db2-9316-dd996c7dea44

 

203baaee-a64d-49ee-b908-86e185936517
 

 

402bba4e-a709-4b1d-84ad-ead458f2136c
 

 

1498ddf9-082c-46c2-a6ad-f07c959f833c
 

 

fddaf34c-ce16-43b7-bc0c-043016712504
 

 

a69d90d8-33a7-4010-9684-d36c176afe8b
 

 

c5f78c17-006d-485f-9027-a663c56c9b51
 
3e0acfc6-07df-414f-bab4-1ba42e4212cc

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. مدحت صالح يحيى حفل تخرج دفعة 2018 لتجارة عين شمس بالتجمع الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا