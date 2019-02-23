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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مدحت صالح يحيى حفل تخرج دفعة 2018 لتجارة عين شمس بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب مدحت صالح واحدة من أقوى حفلاته لهذا العام بمناسبة تخرج دفعة 2018 لكلية تجارة جامعة عين شمس، وذلك داخل مسرح المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الآلاف من الطلاب.
وبدأ الحفل بتكريم دفعه 2018 من الطلاب ومراسم التخرج والاحتفال، ووصل صالح إلى مقر الحفل وصعد إلى المسرح على أغنية "زى ماهيا حبها"، وبعد ذلك قام بغناء العديد من أشهر أغانيه وسط أجواء من الفرح والرقص بين الطلاب والتقاط الصور.
وفى نهاية الحفل قام عميد الكلية بالصعود على مسرح الحفل لتكريم النجم مدحت صالح، وسط تصفيق وصيحات الطلاب.
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