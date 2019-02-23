مخرجة الفيلم المغربي" إطار فارغ": العمل تجاوز أزمة اللهجة بسبب مناقشته مشكلات عامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

عرض اليوم ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الفيلم المغربي إطار فارغ بطولة وإخراج وتأليف الفنانة المغربية ثناء عكرود.

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارتها الناقدة دعاء الدسوقي، وقالت ثناء في بداية كلمتها إنها تشعر بالفخر والسعادة لخروج فيلمها للنور وعرضه ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة خاصة أنها أحبت اهتمام المهرجان بالمرأة وكذلك وجودها بين أهل أسوان الذين استقبلوها بحفاوة كبيرة جعلتها تشعر أنها تعيش بوطنها وليست في زيارة قصيرة لدولة تحبها.

وأكدت أن فيلم إطار فارغ ورغم صعوبة اللهجة المغربية الأمازيغية به إلا أن الشخصيات التي تظهر به تلمس أي مواطن لأن المشكلات مشتركة في الكثير من الأوطان.

وأشارت "ثناء" إلي أن الفيلم لم يحصل علي أي دعم من المركز السينمائي المغربي ولذلك كانت إمكانياتهم وقت التصوير محدودة للغاية وهذا الأمر لم يجعلها تتمكن من أن تخرج كل ما حلمت به وتمنت أن يشاهده الجمهور.

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وأشارت إلى أن الفيلم رغم ما مر به من ظروف صعبة إلا أنها حرصت على خروجه بأفضل صورة فنية ممكنة، وأوضحت أن الشخصية التي قدمتها في الفيلم تمس كل فتاة عربية وغربية وليست قاصرة علي المغربيات فقط خاصة وأن النساء لا يحصلن على كافة حقوقهن.

وتابعا: "حاولت قدر الإمكان أن أخرج أفكاري في الفيلم بأفضل شكل ممكن بعيد عن التعصب الديني والفيلم يعرف المرأة بحقوقها ويعلمها كيف تحصل عليها وحاولنا أن يكون الفيلم مختلف ولذلك لجأت لمدرسة العبث واستخدمت الأحداث لتبدو ككرة الثلج التي تتدحرج وتكبر بسقوطها من القمة".

وأشارت إلى أن أعمالها كلها كوميدية وخفيفة ولكن هذه المرة كان الموضوع درامي مكثف بشكل أكبر فشخصية فاطمة شاهدتها في أكثر من إمرأة تحاول أن تساند زوجها وتقوم بجهد كبير من أجل الحياة وهناك نساء تشبهها في المناطق النائية يعشن الخوف والتهميش والشخصية مرت بتجربة مريرة وشعرت بالخوف من تغير الواقع تعيش على أمل الذهاب لزوجها بالمدينة لتحسن ظروفها ولم ينقطع أملها وتعيش وسط قلق والسفر إلي المجهول من قريتها النائية لأنه البديل الأفضل لها من البقاء وسط ظروفها الصعبة.

وأوضحت أن الإيقاع الدرامي الذي شاهده الجمهور مقصود هي أحبت أن يعيش المشاهد مع ما تمر به النساء يوميا وأن يشعروا بما يحدث لها والجهد الذي تقوم به لتعيش يومها وسط مجتمع يعاني من فقر الإمكانيات والخدمات وكان الأهم لي في الفيلم هو التكرار العبثي للأزمة التي تمر بها بطلة الفيلم فاطمة ليشعر بها صناع القرار وحاولت عدم استعراض إمكانياتها كمخرجة بقدر رغبتها في استعراض مشاعر الشخصيات التي تدور من خلالها أحداث الفيلم. واختتمت حديثها قائلة: كنت صارمة في إدارة الفنانين أثناء التصوير وحاولت أن أبحث عن بطلة للفيلم لأرجو في الكتابة والإخراج ولكن الشخصية لمست مشاعري ورغبت في أن تكون إحدى الشخصيات مسيرتي الفنية واستمتعت كثيرا بها رغم التصوير في مناطق نائية بدون بنية تحتية.

"إطار فارغ" يدور من خلال شخصية فاطمة الفتاة الحامل في شهرها السادس التي تسافر للمدينة وتنتقل من محطة لأخرى وتواجه خلال رحلتها عراقيل زادتها تصميم علي استكمال مسيرتها قبل أن تفقد جنينها في مظاهرة بالمدينة. والفيلم سيناريو سناء عكرود ونعيمة زياني، بطولة سناء عكرود وسالي حمادة وخالد حمدان ومحمد ناجي بوراق وهو إنتاج مرزوني محمد وتصوير ولفانجو ألفي وهو من إخراج سناء عكرود.