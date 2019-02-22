شاهد.. كيف كانت يسرا اللوزي في طفولتها

كتبت - إيمان العوضي :

شاركت الفنانة يسرا اللوزي جمهورها بصورة قديمه من طفولها، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



ظهرت يسرا في صورة طفولتها بشعر أشقر قصير وعيون

زرقاء، ولكن لم تختلف ملامحها عنها وهي كبيره، وعلقت علي الصورة التي حازت علي اعجاب الكثير من متابعيها قائله: "ذكرياتالطفوله".



يذكر أن الفنانة يسرا اللوزي تخوض موسم دراما رمضان 2019 من خلال مسلسلين، الأول بعنوان "قمر هادي" أمام الفنان هاني سلامة، والثاني بطولة الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" أمام الفنان أمير كرارة والذي بدأت تصويره أخر الشهر الماضي.