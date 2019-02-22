شاهد.. كيف كانت يسرا اللوزي في طفولتها

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شاركت الفنانة يسرا اللوزي جمهورها بصورة قديمه من طفولها، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
زرقاء، ولكن لم تختلف ملامحها عنها وهي كبيره، وعلقت علي الصورة التي حازت علي اعجاب الكثير من متابعيها قائله: "ذكريات
ظهرت يسرا في صورة طفولتها بشعر أشقر قصير وعيون
يذكر أن الفنانة يسرا اللوزي تخوض موسم دراما رمضان 2019 من خلال مسلسلين، الأول بعنوان "قمر هادي" أمام الفنان هاني سلامة، والثاني بطولة الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" أمام الفنان أمير كرارة والذي بدأت تصويره أخر الشهر الماضي.
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