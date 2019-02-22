ميرنا وليد - بيروت - أشارت الفنانة يارا، في حديث خاص الى موقع "الفن"، الى انها تكون سعيدة جدا حين تعلم ان هناك عدداً من العشاق والـ couples يجتمعون ويتعارفون من خلال اغنياتها الرومنسية وهذا ما اثبته حفلها في عيد الحب.
واصرت يارا انها عرفت منذ بدايتها بالاغنيات الكلاسيكية والهادئة، رغم تقديمها عدداً من الاغنيات الايقاعية التي احبها الناس.
وكانت يارا قد حصدت نجاح الديو الغنائي الجديد الذي يجمعها بالفنان المغربي الدوزي بعنوان "مليت" وذلك عبر "يوتيوب".
وكما كنّا ذكرنا سابقاً فإن يارا ظهرت في الكليب بلوكات طبيعية من حياتها اليومية، إضافةً إلى إرتدائها فستانا ذهبيا قصيرا، أشارت لنا الى أن أسلوب الكليب جديد عليها ولم تعتمده سابقاً.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- يارا: "أحب أن يجتمع العشاق على أغنياتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.