خاص الفن- يارا: "أحب أن يجتمع العشاق على أغنياتي"

ميرنا وليد - بيروت - أشارت الفنانة يارا، في حديث خاص الى موقع "الفن"، الى انها تكون سعيدة جدا حين تعلم ان هناك عدداً من العشاق والـ couples يجتمعون ويتعارفون من خلال اغنياتها الرومنسية وهذا ما اثبته حفلها في عيد الحب.

واصرت يارا انها عرفت منذ بدايتها بالاغنيات الكلاسيكية والهادئة، رغم تقديمها عدداً من الاغنيات الايقاعية التي احبها الناس.

وكانت يارا قد حصدت نجاح الديو الغنائي الجديد الذي يجمعها بالفنان المغربي ​الدوزي​ بعنوان "مليت" وذلك عبر "يوتيوب".

وكما كنّا ذكرنا سابقاً فإن يارا ظهرت في الكليب بلوكات طبيعية من حياتها اليومية، إضافةً إلى إرتدائها فستانا ذهبيا قصيرا، أشارت لنا الى أن أسلوب الكليب جديد عليها ولم تعتمده سابقاً.