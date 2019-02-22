خاص "الفن- مادونا تختار هذه الفنانة لتكريمها هذا العام!

ميرنا وليد - بيروت - أشارت الليدي مادونا في حديث خاص مع موقع "الفن"، إلى أنها تختار نفسها للتكريم هذا العام، بعد سؤالنا من تستحق التكريم هذا العام.
وأكدت الليدي مادونا أن كل من يحصل على جائزة يكون يستحقها حتماً، وهي هذا العام تستحق أن تُكرّم على مجمل أعمالها الفنية وتاريخها الفني.
وعلى صعيد آخر، وفي تعاون فريد من نوعه، عادت الليدي مادونا الى المسرح من خلال تعاونها مع الفنان اللبناني جورج نعمة، فالجمهور مشتاق إلى إستعراضات الليدي مادونا وأغنياتها وإتقانها لأزيائها، وتفاعلها الكبير على المسرح.
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