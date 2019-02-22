غادة عبد الرازق: هذه حقيقة امتلاكي جزيرة باليونان وسأعتزل بعد عملي مع هذين النجمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

صرحت الفنانة غادة عبد الرازق لإحدى المجلات العربية بعدد من التصريحات عن حقيقة امتلاكها لجزيرة في اليونان، والمهنة التي تمنت العمل بها بعيدا عن التمثيل، ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز تصريحات الفنانة غادة عبد الرازق.

- تعاقدت على بطولة مسلسل "حكاية مرة"، وهو الاسم المبدئي للعمل، وأتمنّى أن ينتهي المؤلف عمر عبد الحليم من كتابة معظم الحلقات حتى يتسنّى لنا التصوير قريبا.

- من الممكن ألا ألحق بشهر رمضان إذا لم ينته المؤلف من كتابة حلقات المسلسل.

- لا أحب الكشف عن اسم الجهة الإنتاجية لمسلسلي "حكاية مرة" حاليا إلا عند اكتمال وتسليم السيناريو في يدي، وساعتها سأعلن كواليس التعاقد.

- سأتجه في "حكاية مرة" للشعبي الكوميدي وأبتعد عن الحزن، وأتمنّى أن يعجب العمل المشاهدين، وأعترف أني "نكدت" على ناس كتير في السنين اللي فاتت.

- لا أحب أعمال الـ60 حلقة، ومسلسلات الـ30 حلقة مرهقة.

- محمد سامي مخرج جيد جدا، ولا يستطيع أحد أن يقول غير ذلك، وبيننا "كيمياء" خاصة لم أشهدها مع مخرج ثانٍ.

- تصالحت مع المخرج محمد سامي، ولا يوجد مشاكل بيننا، وجائز جدا أن يجمعنا عمل قريبا ربما هذه السنة أو السنة التي تليها.

- لن أقبل أعمل مسلسل سيرة ذاتية عني، حتى لو أعطوني ضعف المبلغ الذي أتقاضاه، لأن قصة حياتي تخصني وملك لي، ولماذا أكشف عن حياتي ليتم عرضها على الناس؟

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- أود تقديم شخصيتي شجرة الدر أو الملكة حتشبسوت، لأنّهما امرأتان حكمتا مصر، ولأظهر مدى قُوّة المرأة المصرية التي لو أتيح لها الحكم لأظهرت مدى روعة وعظمة المرأة المصرية التي حكمت العالم.

- لا أحب التمثيل في سن كبيرة، وسأعتزل التمثيل إذا لم أكن قادرة على العمل.

- بعد الاعتزال ربما أسس لشركة إنتاج فني أو رعاية الموهوبين، أو إلى عالم الموضة والأزياء، أو أنشئ شركة سياحة، أو أبتعد تماما واختار عملا لا علاقة له بالتمثيل.

- لو لم أكن ممثلة كنت سأكون كابتن طيار كابنتي روتانا لأني أحب هذا المجال.

- ابنتي روتانا كابتن طيار، وفي الحقيقة هي ساعدتني كثيرا في تقمُصّ شخصيتي في مسلسل "أرض جو"، من ناحية الملابس وطريقة الكلام وملاحظات السفر بالطائرة.

- زرت أكثر من 40 عاصمة وبلدا، منها لندن وإسبانيا واليونان، وموسكو وإيطاليا وفرنسا، وكل بلد زرته لي فيه ذكرى مميّزة. أمّا البلاد التي لم أزرها فهي أمريكا، وكذلك دول شرق آسيا كالهند واليابان والبرازيل والتي أود زيارتها قريبا.

- لا أمتلك جزيرة باليونان و من يقول هذا أود أن أقول لهم: "ادعولي أشتري".

- روتانا أختي الصغيرة وليست ابنتي فقط، وهي ذكية وموهوبة، وستنشىء خطا للأزياء والموضة والماكياج، سيكون باكورة أعمالها الاستثمارية الخاصة.

- أحب الحيوانات الأليفة جدا كالكلاب لأنها وفية، عندي 3 منها، وأحب العصافير أيضا والسمك، أما القطط فأخاف من تربيتها لأني أحسها "غدارة" جدا.

- أتمنى أن أشارك محمد صبحي وعادل إمام في أعمال فنية، وبعدها سأعتزل.