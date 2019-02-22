صورة جديدة لمصطفى خاطر في كواليس "طلقة حظ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: نشر أحمد خالد أمين مخرج مسلسل "طلقة حظ"، صورة جديدة مع مصطفي خاطر بطل المسلسل، ومحمد علي، من داخل الكواليس، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام". وعلق "أمين" قائلًا: " كل التوفيق والنجاح إن شاء الله". يذكر أن "طلقة حظ" يشارك في بطولته مصطفي خاطر، آيتن عامر، وهبة مجدي، ومحمد أنور، وخالد أنور، وإيمي سالم، وميرنا نور الدين، أحمد التهامي، وإنعام سالوسة، ومحمود حافظ، وحسني شتا، إخراج أحمد خالد أمين وتأليف إيهاب بليبل

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