لا أعرف ترتيب أزواجي وفسخت عقد فيلم عالمي بسبب إهانتي.. تحية كاريوكا في حوار نادر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

100 عام "تحية كاريوكا"، في مثل هذا اليوم من 100 عام، وُلدت بدوية تحية محمد علي النيداني كريم في مدينة الإسماعيلية قبل أن تسافر إلى القاهرة حبًا في الفن، لُتصبح واحدة من أعظم فنانات وراقصات مصر على مر العصور، وواحدة من أكثر الفنانات في مصر، اللاتي جمعن بين الغزارة وجودة الأعمال.

وفي ذكرى مرور 100 عام على ميلادها، ننقل لكم حكايات تحية كاريوكا على لسانها في حوارها النادر مع صفاء أبو السعود في "ساعة صفا"، في التقرير التالي:

- الإسماعيلية أجمل بلد في القطر المصري، والفرنسيون كانوا يطلقون عليها "باريس الصغيرة" وحتى الآن.. الإسماعيلية أنضف بلد في القطر المصري.

- والدي كان يعمل مراكبي، وأحب أمي وتزوجها، وبعد وفاته سألتها لماذا لم تتزوج بعده؟ فقالت لي: "أخرسي هو فيه راجل زي أبوكي".

- كنت أهوى الرقص من صغري، وفي فرح ابن عمي، الذي تزوج شقيقة المخرج حسين فوزي، طلبوا مني أن أرقص، وحين ذهبت للمنزل "كلت علقة جامدة".

- لم أفكر يوما في احتراف الرقص، ولم أهرب من أهلي من أجل الرقص، ولكن هربت من التعذيب، وكنت بعمر الـ12، وهربت حافية أجري من الإسماعيلية لأبو صوير، وركبت القطر للقاهرة ولم يكن معي أي أموال.

- كل ما أعرفه في القاهرة هي سعاد محاسن، المطربة التي تغني في القاهرة، وكانت معرفة أخي.

- حين ركبت القطر، سألوني عن وجهتي، قلت: "بشتغل عند ناس وبيعذبوني وعاوز أروح لأمي"، فجمع ركاب القطر الأجرة لي وتبقي لي قرشين ساغ، ووصلت للقاهرة، واكتشتفت أن سعاد محاسن في الإسكندرية.

- جلست على الرصيف وبكيت، وقابلتني سيدة تُدعي جانيت حبيب كانت جميلة وشعرها أصفر، وكانت تستعد للذهاب لسعاد محاسن، فبت لديها وذهبنا في الصباح لسعاد محاسن.

- عملت في بدايتي مع إسماعيل ياسين، ووالدة حورية محمد قطعت بدلة الرقص الخاصة بي لأني تفوقت في الرقص.

- حصلت على اسم شهرتي بسبب رقصة الكاريوكا.

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- المخرج توجو مزراحي قابلني عند كازينو "بديعة مصابني" ورشحني لفيلم "الدكتور فرحات" وكانت بطلته أمينة محمد، ورقصت في الفيلم، وكانت تكرهني، وأكتشتفت أنها خالة أمين رزق.

- نجيب الريحاني أستاذ وعملاق وشعرت أمامه إنني فتاة صغيرة أمام الهرم الأكبر، وعملت مع يوسف وهبي في فيلم "بنت الهوى" وكان عظيما.

- الأستاذ صلاح أبو يوسف أهم مخرج في مسيرتي الفنية وعملت معه " الفتوة" و"شباب أمرأة"، وكانت تجمعني كيمياء خاصة بالمخرج الكبير حسن الأمام، وفيلم "خلي بالك من زوز" يثبت عبقريته.

- سافرت أمريكا لمدة عامين، وكنت مرشحة لبطولة فيلم عالمي، ولكني تركت العمل لأن مدير الانتاج قال لي: "لن تصبحي نجمة لأنك مسلمة عربية".

- دفعت غرمة 65 ألف جنيه إسترليني بسب فسخ العقد.

- لا أعرف ترتيب أزواجي، وتزوجت من أنطوان عيسى، وكان زوج ثريا حلمي من قبلي، وتزوجت بعده من الثري محمد سلطان.

- زوجي الثالث فطين عبد الوهاب ومكسنا سويا 6 أشهر وكانت مدة طويلة بالنسبة لي، وكان فطين وقتها مساعد مخرج عظيما، وقبلت الزواج منه لأني أحببته، وطلقني خوفا من أن يقولوا زوج الست، وكنت حامل وقتها، وبعد الطلاق ذهبنا للسينما بعدها.

- رشدي أباظة هو الزوج الوحيد الذي عشت معه في الأحلام، ورشدي أباظة كتب في مذكراته: "لا يزورني أحد في قبري سوى تحية، وظلنا معا 3 سنوات ونصف".

- قمت بتهريب أنور السادات لأنه قتل أمين عثمان، وحين قالوا لي أنور قتل أمين عثمان قلتلهم في داهية، وطلبوا مني تهريب أنور السادات للإسماعيلية.

- أضربت في نقابة المهن التمثيلية بسبب قانون 103، حتى لا نصبح " دلاديل" للحكومة.