صور| ريهام أيمن مع نجليها في الملاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة من الصور جمعتها بنجليها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، في أثناء تواجدهما بأحد الأماكن الترفيهية.

وظهرت ريهام في الصور، وهي تلعب علي أحد الالعاب بجانب نجليها.

يذكر أن آخر أعمال ريهام مشاركتها كضيفة شرف في فيلم "هاتولي راجل" أمام الفنان أحمد الفيشاوي، والفنانة يسرا اللوزي، والفنان شريف رمزي، إذ ابتعدت في السنوات الأخيرة عن المشاركة في أعمال جديدة.

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