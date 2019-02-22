رامي صبري يعلق على حفل أنغام بالكويت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:
عبر الفنان رامي صبري عن مدى إعجابه بحفل الفنانة أنغام، الذي أقيم مساء أمس الخميس على مسرح أوبرا الكويت بمهرجان فبراير الكويت.
ونشر "صبري" صورة للفنانة أنغام، وعلق قائلًا: "أنغام النهارده عملت حفلة في الكويت بجد كانت رائعه جدا، والفرقة الموسيقية كانت عظيمة بقيادة المايسترو هاني فرحات، الله يحفظكم ودايما مشرفنا".
وأضاف رامي صبري: " مبروك على الألبوم أكيد رائع، مبروك لكل صناع الألبوم، الله يوفقكم".
يذكر أن الفنان رامي صبري طرح مؤخرا كليب "مبروك علينا"، عبر قناته الرسمية بموقع "يويتوب".
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