رامي صبري يعلق على حفل أنغام بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

عبر الفنان رامي صبري عن مدى إعجابه بحفل الفنانة أنغام، الذي أقيم مساء أمس الخميس على مسرح أوبرا الكويت بمهرجان فبراير الكويت.

ونشر "صبري" صورة للفنانة أنغام، وعلق قائلًا: "أنغام النهارده عملت حفلة في الكويت بجد كانت رائعه جدا، والفرقة الموسيقية كانت عظيمة بقيادة المايسترو هاني فرحات، الله يحفظكم ودايما مشرفنا".

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وأضاف رامي صبري: " مبروك على الألبوم أكيد رائع، مبروك لكل صناع الألبوم، الله يوفقكم".

يذكر أن الفنان رامي صبري طرح مؤخرا كليب "مبروك علينا"، عبر قناته الرسمية بموقع "يويتوب".