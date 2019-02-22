بالفيديو: ساره الودعاني بعد الولادة.. سعد مايشبهني

أعربت خبيرة المكياج الناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سارة الودعاني، عن دهشتها بسبب شكل مولودها الأول.

وظهرت في مقطع فيديو سجل لها أثناء وجودها في المستشفى، وتوجهت من خلاله بالشكر إلى المتابعين الذين عبروا عن فرحهم بولادة طفلها وباركوا لها ذلك، إلا أنها أظهرت أيضاً شعورها بالصدمة بسبب شكله. وقالت إن الأشخاص المحيطين بها يشبّهونه منذ ولادته بجدته أو عماته أو خالاته.

ولفتت إلى أنه لا يتم تشبيهه بها متسائلة: “يعني مين لي تعب فيه؟ أنا الوحيدة لي ما شبهوه فيني”.

ونشرت عبر حسابها على “إنستغرام”، فيديو لأغنية خاصة بها وبطفلها. وعلقت عليه: ” شيمي ياشيمي خليتي قلبي يرفرف فرحة وخليتيني الكي سعادة وخليتيني أطير من الفرحة. يا الله ياقلب قلبي إنتِ.️شيميوش أقول؟ ما أعرف أعبر وربي بموت فرحة يارب أشوفك بيوم بنفس شعوري يارب”. وحققت ما يقرب من 290 الف مشاهدة في ساعات قليلة جداً .

ويشار إلى أن الخبيرة أعلنت في وقت سابق ولادة طفلها من خلال نشر صورة لها على الحساب نفسه وهي تحتضنه.

وفاجأت بذلك المتابعين الذين اعتقد الكثيرون منهم أن الولادة لن تحدث قبل أسابيع. ولم تتردّد الودعاني في نشر مجموعة من الصور والفيديوهات التي التقطت لها في المستشفى.