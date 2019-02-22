بالفيديو.. زياد برجي: نضفت من إدمان المخدرات

تحدث الفنان زياد برجي عن انتهاء علاجه من إدمان المخدرات. وقال برجي: “أنا نظيف من البداية، ولكن كان عليّ القليل من الغبار،و(نفّضتا)”، حسب تصريحاته لبرنامج MBC Trending.

وكشف برجي أنه كان من الضروري أن يزيل الغبار الذي التصق به بسبب المجتمع الذي يعاني جزء كبير منه من الفساد، مؤكدا أنه عاد لمكانته الطبيعية في عالم الفني.

يذكر أن زياد برجي شارك مؤخرا في بطولة فيلم بعنوان “المهراجا” مع داليدا خليل وجوليا قصار وإيلي متري وعباس جعفر ودانا حلبي، وهو من تأليف السوري رافي وهبي وإخراج فادي حداد.