«شباك فن» معهد جوته يفتح أبوابه

أعلن معهد جوته القاهرة عن بداية فعاليات شباك الفن الذى ينظمه المعهد للعام الرابع على التوالى.. حيث بدأت الفعاليات بمقر المعهد وتشارك كل من فرقة «أسفلت» وعرض «أنا - هما» أولى عروض شباك الفن.. فريق «أسفلت»، يقدم موسيقى «الهيب هوب» ومكون من ثنائى مصرى يقدمان أغانى «الراب»، وهما إبراهيم فاروق ومحمد جاد اللذان يتناولان من خلال فنهما بعض القضايا الاجتماعية والثقافية التى نواجهها فى حياتنا اليومية، أما عرض«أنا- هما» عبارة عن رقص معاصر تأليف نغم عثمان، ويتناول فكرة أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على الإنسان بشكل واضح قد تجعل منه شخصا إيجابيا وقد تجعل منه شخصاً غير محب للخروج من عالمه.
يذكر أن «شباك الفن» مبادرة لمعهد جوته بالقاهرة تقوم على أساس المشاركة، حيث يشارك المتقدمون من الفنانين بأعمالهم فى تشكيل جزء من
اتفق معهد جوته مع قناة «تين» على تقديم برنامج شباك الفن من خلال برنامج جديد تم إدراجه على خريطة برامج القناة مما يعد خطوة متميزة فى سبيل إظهار طاقات الشباب المبدع وإلقاء الضوء عليه بشكل راق محترم.
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