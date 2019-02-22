إيهاب فهمى: المسرح الكوميدى النصف الضاحك فى حياة الإنسان.. وعودة الجماهير على رأس أولوياتى

أعرب الفنان إيهاب فهمى عن سعادته باختياره مديراً للمسرح الكوميدى، متمنياً أن يكون عند الثقة الكبيرة التى وضعتها فيه دكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح.

وأشاد بمجهودات وزارة الثقافة تجاه المسرح، وحرصها على إعادة رونقه من جديد وهو ما يعكس إيمانهم برسالة المسرح الذى كان وما زال يمثل صماماً للأمان والتنفيس عن بعض ما هو غير مباح ومكبوت.

ورداً على منتقديه، قال «فهمى»: إنه يعتبر نفسه ابن المسرح، فقد تخرج فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وشارك فى عدد كبير من الأعمال المسرحية.

وعن تطلعاته نحو المسرح الكوميدى قال: كلمة كوميديا لا تعنى الفانتازيا، فالمسرح الكوميدى على مدار حياته كان مهتماً بالإنسان بكل تفاصيله، ونحن نعى جيداً أن حياتنا جميعاً تسير بين العبوس والابتسام، المسرح الكوميدى قرر أن يكون الوجه الضاحك فى حياة الإنسان، وليس الفانتازى، فالموضوعات التى تطرق لها المسرح تحاكى أحداث الشارع المصرى ولكن بشكل خفيف، وهذا ما أعتمد عليه فى عروضنا على المسرح بأن تكون المرآة التى يرى فيها الإنسان نفسه، تجعله يبتسم لهمومه، فالضحك سلاح

الإنسان الأول للتغلب على الوجه العابس للحياة.

وأضاف «فهمى»: إنه يستعد خلال الفترة المقبلة لافتتاح المسرح العائم وعودة الإضاءة له مرة أخرى، حفاظاً على هويته وتقديم عروض مسرحية على خشبته تعتمد على الكوميديا من خلال خطوط متوازية إنتاجياً وربحياً.

وأشار إلى أنه مهتم بعودة الجماهير للمسرح، وإحداث حراك فى شباك التذاكر مرة أخرى عن طريق تقديم فن راق يليق بفن المسر، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى التى تعمل على إثراء الحركة المسرحية.

وأكد أنه سوف يسير على نفس الخطى التى اتبعها المنتج الراحل أحمد السيد، المدير السابق للمسرح الكوميدى لافتاً إلى أنه وضعه فى مكانة متميزة ونجح فى إعلاء مكانته وسط الفنون الأخرى.

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وأشار إلى أنه قريباً سيتم افتتاح العرض المسرحى «الحالة توهان» من إخراج دكتور سيد خاطر، خلال شهر مارس المقبل.

والعرض سيكون بطولة جمال عبدالناصر، أشرف مصيلحى، رضا إدريس، ياسر عزت، عبدالله الشرقاوى، معتز السويفى، ناجح نعيم، سوسن طه، محمد الشربينى، أشرف فؤاد، عبده العجمى، إيهاب الزناتى،

أميرة حامد، أحمد عبدالرازق، إبراهيم طلبة، صطفى منصور، مروة زكى سارة كريم، جومانة خاطر، ملك خاطر، ديكور محمد الغرباوى، إضاءة عز حلمى، أشعار إبراهيم عبدالفتاح، ألحان مصطفى منصور، توزيع موسيقى إيهاب فايز، د. طارق عرابى، استعراضات حسان صابر، مادة فيلمية إسلام مهدى، تأليف د. سيد خاطر والسيد إبراهيم.

وعن دوره فى مسرحية «سيرة حب» قال: أجسد شخصية الموسيقار الكبير بليغ حمدى، والعرض يسلط الضوء على العديد من المواقف فى حياته، تحديداً فى قضيته الشهيرة التى قلبت حياته رأساً على عقب، قضية سميرة مليان، الفتاة المغربية التى انتحرت من منزله ليلة 17 ديسمبر 1984.

وعن سر حماسه للمشاركة فى العرض قال: العرض استعراضى بحت، فكرته حلوة، وطريقة تناول الورق الذى أصاغه بقلمه الكاتب أيمن الحكيم رائعة ومختلفة، فالعرض يتخذ ألحان بليغ حمدى كسلاح للدفاع عنه وتبرئته من التهم التى وجهت إليه فى حياته، «بليغ» قامة فنية كبيرة، قدم للفن الكثير، و«سيرة الحب» أقل شىء ممكن أن نقده له فى ذكرى ميلاده.

وعن أعماله الفنية الجديدة قال: أشارك فى بطولة مسلسل «قيد عائلى»، الذى يضم كوكبة كبيرة من النجوم الكبار، منهم بوسى وعزت العلايلى وميرفت أمين وصلاح عبدالله، وسيمون وميريهان حسين، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.

وقال إنه سعيد بالمشاركة فيه وسيقدم شخصية مختلفة عن أعماله السابقة، مؤكداً أن دوره سيكون مفاجأة للمشاهدين، خاصة أن العمل ينتمى لأعمال الـ45 حلقة من المقرر عرضه مطلع مارس المقبل.