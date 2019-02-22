تكريم محسنة توفيق يشعل مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة

أسوان - أمجد مصباح:

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة بأحد الفنادق الكبرى بأسوان.

وكان الحدث الأكبر بحفل الافتتاح تكريم الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، حيث صفق الحاضرون لها لمدة تعدت ثلاث دقائق متواصلة ووضح على الفنانة تأثرها، وصعدت للمسرح بصعوبة شديدة لتحيى جمهورها الذى

جاء من القاهرة لحضور هذا التكريم.

كما كرم المهرجان الفنانة باربرا بوشيه من كوستاريكا والفنانة منة شلبى. وأكدت وزيرة الثقافة أن هذا المهرجان فرصة كبيرة للتواصل مع الشعوب الأفريقية وغيرها فى مجال السينما، وأكدت دعم الوزارة للمهرجان ووجهت الشكر لمحافظ أسوان على دعمه

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ورعايته المهرجان.

وأكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان أن هذا المهرجان يأتى فى عام أصبحت فيه أسوان ملتقى لشعوب القارة الأفريقية، وأعرب عن سعادته الشديدة لإقامة هذا المهرجان فى مدينة الحضارة والتاريخ.

وأكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس مجلس أمناء المهرجان أن الهدف من إقامته عودة الشخصية المصرية الحقيقية بعيداً عن الجهل والتخلفـ، وطالبت بعدم تشويه المرأة المصرية فى السينما والدراما، وعقب انتهاء الحفل عرض الفيلم المكسيكى - الأرجوانى «دوس فريدة».