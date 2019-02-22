انضم الفنان الشاب مؤمن نور إلى أسرة مسلسل «قمر هادى» بطولة هانى سلامة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبدالعزيز، إشراف عام على الإنتاج للمنتج حسام شوقى, ويجسد نور محوراً رئيسياً تدور حوله أحداث المسلسل، المقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل.
ويستكمل المخرج رؤوف عبدالعزيز الأسبوع المقبل تصوير المسلسل على طريق مصر إسكندرية الصحراوى, فى مشاهد تجمع بطل العمل هانى سلامة مع معظم أبطال العمل.
ويعد «قمر هادى» ثالث تعاون يجمع هانى سلامة برؤوف عبدالعزيز، بعدما شكلا ثنائياً حقق نجاحاً
مسلسل «قمر هادى» يشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة، كل من داليا مصطفي, ويسرا اللوزى، ومحسن محيى الدين، وهادى الجيار، وأشرف زكى، وحمزة العيلى، أية سماحة، وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج سينرجى.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤمن نور ينضم إلى أسرة «قمر هادى» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.