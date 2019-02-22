مؤمن نور ينضم إلى أسرة «قمر هادى»

كتبت - بوسى عبدالجواد:

انضم الفنان الشاب مؤمن نور إلى أسرة مسلسل «قمر هادى» بطولة هانى سلامة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبدالعزيز، إشراف عام على الإنتاج للمنتج حسام شوقى, ويجسد نور محوراً رئيسياً تدور حوله أحداث المسلسل، المقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل.

ويستكمل المخرج رؤوف عبدالعزيز الأسبوع المقبل تصوير المسلسل على طريق مصر إسكندرية الصحراوى, فى مشاهد تجمع بطل العمل هانى سلامة مع معظم أبطال العمل.

ويعد «قمر هادى» ثالث تعاون يجمع هانى سلامة برؤوف عبدالعزيز، بعدما شكلا ثنائياً حقق نجاحاً

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باهراً خلال الفترة الماضية فى كل من مسلسل «فوق السحاب», و«طاقة نور».

مسلسل «قمر هادى» يشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة، كل من داليا مصطفي, ويسرا اللوزى، ومحسن محيى الدين، وهادى الجيار، وأشرف زكى، وحمزة العيلى، أية سماحة، وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج سينرجى.