يا مراكش.. نكهة خليجية على أراضٍ مصرية

كتبت- ليندا سليم:

أعلن الملحن الكويتى أنور عبدالله انتهاءه من تسجيل أغنية «يا مراكش» التي قام بتسجيلها في القاهرة بإشراف المايسترو محمد صالح واستكمل تسجيلها في الكويت في استديو «نهمة» مع مجيد دشتي.

قال انور عبدالله: إن الأغنية من ألحانه وغناء المطرب نبيل شعيل ومن كلمات الشاعرة الكويتية الجراح التي يتعاون معها للمرة الثالثة بعد أغنية

«يا حبيبي» التي غنتها المطربة نوال الكويتية وأغنية «يا بلد الضباب» التي تغنى بها الفنان عبدالله الرويشد، مؤكداً أن الأغنية ستطرح نهاية شهر فبراير، مضيفاً إلى أنه سيقدم أغنية وطنية أخرى بعنوان «علم بلادي» من كلمات القدير يوسف ناصر وغناء المجموعةوتم تسجيلها في القاهرة بتكليف من تليفزيون الكويت.

أنور عبدالله ملحن كويتي، حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون الموسيقية، وعمل أستاذاً للموسيقى في المعهد العالي للفنون المسرحية، لحن الكثير من الأعمال العاطفية والوطنية، وهو من اكتشف المطربة الإماراتية أحلام وغيرها. تعاون مع نجوم كبار مثل عبدالكريم عبدالقادر محمد عبده نوال رويشد عبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد وغيرهم. ومن ألحانه أغانٍ شهيرة منها: «محال» و«غيب وانا اغيب» و«آجر الصوت».