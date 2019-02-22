في ذكري وفاة "دادة حليمة" تعرف علي أبرز المعلومات عن ثريا فخري

الفنانة ثريا فخري

كتب- عمرو إسماعيل :

تحل غدًا السبت ذكرى وفاة الفنانة اللبنانية ثريا فخري والتي أشتهرت في أقوي أدوارها بالكوميدية الأجنبية خاصة بـ" دادة حليمة "، برعت في دور الدادة الطيبة والأم الحنون رغم أنها لم تنجب.

أعمالها

من أشهر افلامها الشموع السوداء، نهر الحب، موعد مع السعادة ، اغلى من حياتي ، رد قلبي، الستات ما يعرفوش يكدبوا، بين الاطلال، ام رتيبة، خاتم سليمان وبين السما والأرض، وقد تميزت بضحكه شهيرة جعلت منها فنانة متميزة ذات بصمة خاصة في الوسط الفني.

نشأتها

ولدت في مدينة زحلة بلبنان عام 1914 ، و بدأت مسيرتها الفنية عام 1939 في فيلم العزيمة، عشقت التمثيل منذ صغرها لذلك التحقت بفرقة التمثيل المدرسية ، و عقب أن أنهت دراستها الابتدائية انضمت إلى إحدى الفرق اللبنانية، وتوفيت في 23 فبراير 1966.

Advertisements

دخولها الفن

ثم جاءت إلى مصر عندما بلغت الخامسة و العشرون من عمرها حيث أقامت مع والدها تاجر الاقمشة البسيط في الإسكندرية ، و انضمت

إلى فرقة الفنان "على الكسار" لتستكمل مشوارها الفني من خلال العديد من الفرق المسرحية ، و وصل رصيدها الفني إلى ما يقرب من 32 مسرحية ، كما قدمت حوالي 55 فيلما .

بسبب عدم إنجابها وهبت ثروتها لوزارة الأوقاف.

تزوجت ثريا فخري 3 مرات أولهما كان محمد توفيق "محاسب الفنانيين" ثم الشاب المصري نبيل الدسوقي و الذي استمرت معه لمدة 10 سنوات ، و أخيرا فؤاد فهيم الذى استمرت معه 7 سنوات و رحل تاركا لها ثروة هائلة، ولكونها لم تنجب من الثلاث زيجات فقد آلت كل ثروتها لوزارة الأوقاف لأنها لم يكن لها وريث..