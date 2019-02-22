ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية أحمد زاهر يتعرض لحادث سير وهذه حالته الصحية.. بالصورة ميريام كلينك بفستان من دولارات مع لون شعر جديد خاص "الفن"- عودة إبنة دريد لحام الضائعة منذ 20 عاماً زوج دنيا بطمة يحصل على وشم بإسمها- بالصورة مايا دياب تحدث ضجة بسبب تصميم بنطالها الغريب أيتن عامر تتعرض للإغماء وتدخل المستشفى بعد إكتشافها خيانة زوجها تصرف صادم من كيم كارداشيان بعد تعرض كلوي للخيانة من حبيبها المزيد المزيد

كانت هذه تفاصيل خبر موجز الفن: أحمد زاهر يتعرض لحادث سير و أيتن عامر تتعرض للإغماء وتدخل المستشفىمصطفى شعبان "أبو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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