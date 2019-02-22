مصطفى شعبان "أبو البنات" إختار "الزوجة الرابعة".. وتخصص في "أمراض النسا"

ميرنا وليد - بيروت - منذ ظهوره على الشاشة سرق قلوب المعجبات، ورغم شهرته في أدوار البطولة وتعدد الزوجات وتلقيبه ب"أبو البنات"، لم ينجح مصطفى شعبان في تحويل القصة الخيالية إلى واقع، باعتباره أن حياة الممثل صعبة وتحتاج للتضحيات واختيار شريكة مناسبة متفرغة للإهتمام به فقط.

الأنانية حرمته من العائلة، لكنها أكسبته الشهرة والنجاح في أعمال باتت منتظرة.

مصطفى شعبان ولادته ونشأته

مصطفى محمود شعبان هو ممثل مصري، ولد يوم 19 أيار/مايو عام 1970، تخرج من كلية الإعلام قسم العلاقات العامة والإعلان في جامعة القاهرة. بدأ مصطفى شعبان مشواره الفني من خلال العمل كمخرج في المسرح الجامعي، حيث عرضت له مسرحية ضمن مهرجان "الفنون المسرحية" في فرنسا، التي لاقت نجاحاً كبيراً، فقرر إخراج مسرحية أخرى تمكّن من خلالها أن يحصد جائزة أفضل مخرج في مسابقة الجامعات. أمّا أول تجربة له في التمثيل، كانت من خلال مسرحية بعنوان "بالعربي الفصيح" مع الممثل محمد صبحي عام 1992، وعلى الرغم من نجاحه كمخرج إلا أنه قرر التفرغ تماماً للتمثيل.

مصطفى شعبان والطريق نحو الشهرة ​​​​​​​

لم يكرّس مصطفى شعبان موهبته في المسلسلات التلفزيونية، بل خاض أيضاً تجربة الظهور على الشاشة الكبيرة، وظهر لأول مرة في السينما من خلال دور صغير لا يتعدى الثمانية مشاهد، مع المخرج زكي فطين عبد الوهاب في فيلم "رومانتيكا" عام 1996، تلاه فيلم بعنوان "القبطان" عام 1997، ثم حصل على جائزة أفضل ممثل عن فيلم "فتاة من إسرائيل" عام 1999 وفيلم "الشرف" عام 2000، لينطلق بعد ذلك في عام 2001 بمجموعة أعمال كان أشهرها مسلسل "عائلة الحاج متولي" مع الممثل المصري نور الشريف، وفيلم "سكوت حنصور" مع الفنانة لطيفة التونسية، وفيلم "إتفرج يا سلام".

​​​​​​​​​​​​​​استطاع من خلال أدواره المتنوعة بين السياسي المناضل والشاب العاشق، أن يجذب إليه أقلام النقاد وأنظار الجماهير، حتى أصبح إسمه ينافس أبناء جيله من الشباب، خصوصاً بعد حصوله على دور البطولة في فيلم "النعامة والطاووس" مع الممثلة بسمة، عام 2002 والذي كان بمثابة الإنطلاقة الحقيقية الى عالم الشهرة.

في السنوات الأخيرة توجه مصطفى شعبان للدراما التلفزيونية، من أهم مشاركاته فيها: عائلة الحاج متولي، العميل 1001، الزوجة الرابعة، مزاج الخير، دكتور أمراض نسا، ​​​​​​​مولانا العاشق، أبو البنات، اللهم إني صائم، أيوب.

مصطفى شعبان وتقديم البرامج ​​​​​​​

لقد استطاع مصطفى شعبان أن يكون من نجوم الصف الأول ،وهو يفضل التلفزيون أكثر من السينما وإستطاع أن يثبت نجاحه كممثل عبقري بجانب نجاحه كمخرج في البداية، وله أيضاً تجربة في تقديم البرامج التلفزيونية وهو برنامج "واحد ضد مية". من الجميل أن يكون الانسان متعدد المواهب، وإضافة إلى شخصية مصطفى شعبان المرحة، والتي تظهر على الشاشة إلا أنه لا يحب أن يتدخل أحد في خصوصيته، حيث يبقي عائلته بعيدة عن الأنظار، ولكن بالتأكيد الكاميرات لن تترك نجماً مشهوراً مثله حيث استطاعت عدسة إحدى الكاميرات أن تأخذ صوراً له مع زوجته الجميلة في إحدى المناسبات الخاصة.

مصطفى شعبان وزوجته الحقيقية

إشتهر مصطفى شعبان خلال تمثيل أدواره في المسلسلات الرمضانية، بتعداد الزوجات ومن ضمن أعماله مسلسل "الزوجة الرابعة" ومن بعدها مسلسل "مزاج الخير"، فلقد تزوج في المسلسل الأول 4 زوجات وطلّق الرابعة، وتزوّج مكانها وأيضاً في المسلسل الثاني تزوّج مرتين.

​​​​​​​شعبان ينفي أن يكون انشغاله بالفن هو السبب في تأخّر سن زواجه، ويقول: "الفن ليس له علاقة بتلك المسألة، فأنا دائماً أفكر في الاستقرار والزواج، وقد حدث من قبل أنني ارتبطت بفتاة لكن لم يكتب لنا الاستمرار، ومنذ ذلك الوقت وأنا أبحث عن الفتاة التي تشاركني حياتي، ولم أعثر عليها حتى هذه اللحظة”.

ولكن هل يمكن أن يرتبط شعبان من داخل الوسط الفني؟.. يجيب: "لا يمكن أن أرتبط من داخل الوسط الفني، لأن طموحاتي أن أتزوج من فتاة متفرغة لي فقط، ولا تنشغل بأشياء أخرى، وبمعنى آخر ألا تتحكم وظيفتها في حياتنا الشخصية، وهذا ينطبق على أية مهنة سواء كانت طبيبة أو مهندسة أو فنانة".

ولكن هذه أنانية.. "أعترف بأنّ ذلك يعتبر أنانية زائدة مني، لكن هذه ظروف مهنتي كممثل، وهي أنني لا أعرف مواعيد عملي أو مواعيد إجازاتي، ولهذا يجب أن تكون زوجتي متاحة في أي وقت، وإذا كانت ترغب في العمل فيجب أن تكون هي صاحبة هذا العمل، حتى تستطيع أن تأخذ إجازة بأي وقت وتتفرغ لي".​​​​​​

لكن مصطفى شعبان تزوج من فتاة إسمها ياسمين، تعرّف إليها في النادي الرياضي لكنهما تطلقا بعد سبعة أشهر ، نتيجة مشاكل نشبت بينهما سببها الغيرة، خصوصاً أن شعبان يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة من الجنس اللطيف.

مصطفى شعبان وبناته

لمع مصطفى شعبان في مسلسل "أبو البنات"، حيث يدور هذا العمل حول رجل يملك معرض سيارات "مصطفى شعبان" ويدخل في صراع دائم مع احد كبار رجال الأعمال "صلاح عبدالله"، حيث يوجد خلاف بينهما سببه تجارتهما القديمة معاً في المخدرات حتى انفصلا عن بعضهما، وبسبب الصراع يصطحب "مصطفى شعبان" بناته وينتقل للعيش في القاهرة، ولكن "صلاح عبدالله" يذهب خلفه ويقوم بخطف بناته الثلاث، ومن هنا تتصاعد أحداث الخلاف وتظهر "صافيناز" كراقصة في أحد النوادي الليلية، التي يسهر فيها "مصطفى شعبان" ويتعرف عليها، ومنذ ذلك الوقت بات مصطفى شعبان يُعرف باسم أبو البنات نتيجة الحماية الفائقة التي حاول أن يقدمها لبناته، كي يحميهم من الأشرار.