إبتسام تسكت في "راجع بلور" عمل متكامل بين الصوت والصورة

ميرنا وليد - بيروت - نجحت الفنانة ​إبتسام تسكت في إختيار احدث اعمالها الفنية التي اطلقتها في عيد الحب وهي ​أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "راجع بلور".

"راجع بلور" من كلمات وألحان الشاعرة أميرة زهير وتوزيع موسيقي الموزع زينو كيندور، وإنتاجها الخاص وقد حمل هذا العمل عناصر مكتملة للنجاح، فقد ادتها ابتسام باحساس جميل وراق واطلت في فيديو كليب رومانسي بسيط ومميز بالوقت نفسه في مناظر طبيعية رائعة. احساس ابتسام الدافئ يليق بها ويصل للجمهور والدليل ان الاغنية تخطت المليون مشاهد خلال أسبوع من طرحها على اليوتيوب.

ومن كلمات الأغنية: "راجع بلور مقهور قلبي مجروح ماعرف مندي، وراي همازتش خطوة وبيك الشكوى بالعالي اللي عالم بالحال، وكيف ندير انا راني دفا طير براني تايه بيدور، وعذاب الحب برماني مرشوق بواني وراجع بلور، وحالي انا يبكي الجبال مغبون من هذا شحال بحبس دموعي، ويا زماني حتى انت ماترحم زيدني غا بالهم اتقي فيا الله".