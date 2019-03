تايغا متهم بالإحتيال الجنسي.. وسرّبت له صور مع نجمة إباحية بعد إنفصاله عن بلاك شاينا وكايلي جينر

ميرنا وليد - بيروت - ولد مايكل راي ستيفنسون في 19 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1989، اشتهر باسم تايغا وهو مغني راب أميركي.

بدأت شهرته في عام 2011، حين وقّع عقد تسجيل مع 3 شركات. طرح أول ألبوماته Careless World: Rise of the Last King، الذي تضمن أغنيتي "Rack City" و "Faded" إلى جانب الفنانين Young Moneyو Lil Wayne، وأغنية "Far Away" إلى جانب Chris Richardson، و"Still Got It" مع دريك. تابع تايغا مسيرته الفنية وبلغت ذروة شهرته عام 2018 مع ألبوم Taste، الذي احتل المرتبة الثامنة في قائمة بيلبورد 100 .

طفولته

ولد مايكل راي ستيفنسون في كومبتون وهو معروف بـ تايغا ، في ولاية كاليفورنيا وأمضى طفولته هناك حتى عمر الـ 11 سنة. وهو من أصل جامايكي وفيتنامي، فقد ولدت أمه في فيتنام، ونشأ وهو يستمع إلى ليل واين، فابولوس ، كامرون وإيمينيم، وغيرهم من مغنيي الراب.

في 3 كانون الأول/ديسمبر عام 2012، أثير جدل في الإعلام حول كيف تربى تايغا في مراهقته، فقد عرف الجمهور أنه تربى في المنطقة الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة، ولكن في فيلم تم تسريبه من البرنامج التلفزيوني "بوستاس" ، إدعى أنه نشأ في منزل "جيد" في وادي. ويقول تايغا إنه حصل على لقبه المعروف به حالياً، من والدته التي كانت تناديه تايغر وودز.

حياته العاطفية

التقى تايغا ببلاك شاينا في 5 تشرين الأول/أكتوبر عام 2011، خلال جولة FAME ضمن حفلة للفنان كريس براون. بعدها أصبحا ثنائياً وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر عام 2012 ، ولد ابنهما وأسمياه King Cairo Stevenson، واشترى تايغا قصراً بـ 6.5 مليون دولار لعائلته الجديدة. في عام 2012، أكدت بلاك شاينا أنها وتايغا خطبا إلا أنهما انفصلا في عام 2014، بسبب اختلافات بينهما في وجهات النظر.

بعد فترة أكد تايغا علاقته بنجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر. وأثارت هذه العلاقة الجدل بسبب فارق السن بين الطرفين، فانفصل الثنائي في نيسان/أبريل عام 2017 بشكل مفاجئ.

في عام 2015 ، تم تسريب صورة لتايغا عبر الإنترنت مع ميا إيزابيلا، وهي نجمة إباحية متحولة جنسياً.

هل يكون تايغا والد ابنة كايلي جينر؟

بعد التداول في الحديث عن كلام منسوب إلى ​مغني الراب الشهير تايغا​ وحبيب نجمة تلفزيون الواقع ​كايلي جينر​ السابق، قوله إن إبنتها التي ولدتها حديثاً "ستورمي" قد تكون إبنته مطالباً بفحص الـDNA، خرج تايغا عن صمته نافياً هذا الكلام، حيث كتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً:" لم أقل شيئاً عن طفل شخص آخر أو عائلة أحدهم، ولن أفعل هذا على الإطلاق".

وأضاف: "رجاءً، توقفوا عن نشر الشائعات المزيفة ومهاجمة العائلات الأخرى.. لا دخل لي بهذه الأمور، يتوجب على الأفراد عيش حياتهم بسلام".

تعرضه للسرقة

في حزيران/يونيو عام 2008 ، تمت سرقة مجوهرات تايغا من قبل مهاجمين مجهولين. وبعدها تم رؤية المجوهرات المسروقة على مغني الراب 40 Glocc، لكن بعدها كشف تايغا أن لا علاقة لزميله بعملية السرقة بطريقة مباشرة، وان هذه السرقة مخطط لها من قبل شبكة.

تورطه بقضايا قانونية

في أواخر عام 2012 رفعت امرأتان دعوى قضائية ضد تايغا، وطالبا بمبلغ 10 ملايين دولار، أما عن السبب فقالا إنه صور حلماتهم بفيديو من دون إذنهما. وفي 21 أيلول/سبتمبر عام 2013 رفعت امرأة أخرى دعوى قضائية ضد تايغا بتهمة الاحتيال الجنسي وانتهاك الخصوصية، وإلحاق الاضطراب العاطفي بسبب ظهورها عارية في فيديو كليبه.

إلقاء القبض على تايغا

في نيسان/أبريل عام 2017 أُلقي القبض على تايغا​ في شوارع ​هوليوود، لإجراء بعض التحقيقات اللازمة معه، وتم بعد ذلك الإفراج عنه مع تذكرة انتهاك متحرك.