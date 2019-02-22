انت الان تتابع تفاصيل خبر سخرية واسعة من قرار إدراج "الصينية" بمناهج التعليم السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 فبراير 2019 09:48 مساءً - أعلنت السعودية، الجمعة، إدراج اللغة الصينية في المقررات الدراسية بجميع المراحل التعليمية في المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، أنه "تقرر البدء في إدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي بجميع المراحل التعليمية في مدارس وجامعات المملكة".

يأتي هذا القرار بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للصين، في ثالث وآخر محطات جولة آسيوية شملت باكستان والهند، حيث التقى خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعدداً من المسؤولين في بكين.

وحسب المصدر ذاته، يهدف القرار إلى"تعزيز التنوع الثقافي في المملكة، وفتح آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية المختلفة، بوصف تعليم اللغة الصينية جسراً يساهم في زيادة الروابط التجارية والثقافية بين الشعبين".

ولاقى هذا القرار موجة من السخرية والاستهزاء على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #ادراج_اللغه_الصينيه_في_المناهج.