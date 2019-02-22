انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر.. الحواسيب التعليمية تعتمد "إسرائيل" بدلاً من فلسطين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 فبراير 2019 09:48 مساءً - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخريطة جغرافية تُظهر "إسرائيل" بدلاً من فلسطين، ضمن منهج دراسي لطلبة الصف الأول الثانوي في المدارس المصرية، على حواسيب لوحية تعليمية "تابلت"، بينما فتحت وزارة التعليم تحقيقاً بالواقعة.

وقالت أمينة خيري، المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم المصرية، في تصريح لـ"البوابة الإخبارية" المحلية، اليوم الخميس: إنه: "جارٍ التحقّق من الخريطة بالتواصل" مع المسؤولين المعنيين فيما تداولته تقارير إعلامية محلية عن وضع اسم إسرائيل بدلاً من فلسطين بخريطة تعليمية".

ووفق البوابة الإخبارية الحكومية، فإن طلاباً بالصف الأول الثانوي فوجئوا بوجود اسم "إسرائيل" بدلاً من دولة فلسطين على خريطة التابلت التعليمي.

وأطلقت مصر، العام الدراسي الجاري 2018/ 2019، منظومة "التابلت" للتعليم الثانوي، في إطار خطة لتطوير العملية التعليمية وتكثيف الاعتماد على الأدوات الإلكترونية في العملية.

ووقّعت مصر معاهدة سلام مع "إسرائيل" عام 1979، حيث فُتحت سفارات بينهما، بينما تواجه تلك العلاقات رفضاً شعبياً واسعاً.

ومع وصول الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى حكم البلاد في يونيو 2014، شهدت العلاقات الرسمية المصرية الإسرائيلية تقارباً كبيراً.