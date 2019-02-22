سامي الجميّل وزوجته يرزقان بطفلة.. وهذا اسمها

Feb 22, 2019 رزق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل وزوجته السيدة كارين مولودتهما الأولى جويس. واعلن “الجميّل” الخبر على حسابه على تويتر وكتب: Baby Joyce is born and her mom is doing great. God bless you all!! أسرة موقع “الخليج 365” تبارك للنائب سامي الجميّل وزوجته مولودتهما الاولى.







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