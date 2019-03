سامي الجميّل وزوجته يرزقان بطفلة.. وهذا اسمها

رزق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل وزوجته السيدة كارين مولودتهما الأولى جويس.

واعلن “الجميّل” الخبر على حسابه على تويتر وكتب: Baby Joyce is born and her mom is doing great. God bless you all!!

